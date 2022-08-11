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الرياضة

بلعروصي يوقع لـ”الكوديم”

منذ دقيقتين
نجح النادي المكناسي، الممارس في القسم الوطني هواة، في إقناع المهدي بلعروصي من أجل توقيع عقد يمتد لموسم واحد، قادما من رجاء بني ملال. ويعد بلعروصي منتوجا خالصا لمدرسة النادي المكناسي، إذ لعب له في بداية مساره الكروي، قبل أن ينتقل للمغرب الفاسي والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني ونهضةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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