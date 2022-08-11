الرياضة
قرعـة متوازنـة للـوداد والرجـاء
الجيش يصطدم بستارز النيجيري وبركان ينتظر المتأهل من مباراة كوارا والجمارك أسفرت قرعة مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، أول أمس (الثلاثاء)، عن مواجهات متوازنة للوداد والرجاء الرياضيين في الدور التمهيدي الثاني، بعد إعفائهما من الدور الأول، إلى جانب الأهلي المصري وماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي ومازيمبيأكمل القراءة »
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