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مجتمع

مستحقات “منسية” لدى عمالة الجديدة

منذ 36 ثانية
قال يوسف لعتابي، صاحب مقاولة للأشغال، إن مقاولته دائنة لعمالة الجديدة بـ 180 ألف درهم، ظلت عالقة منذ أزيد عن عشر سنوات، رغم أنه طرق جميع الأبواب من أجل استخلاصها. وزاد صاحب مقاولة “لعتابي للأشغال المختلفة” أنه، لمناسبة الزيارة الملكية للجديدة في 24 يناير 2012، وبالنظر إلىأكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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