الرياضة
آسفي يتحرك لاستعادة بنيشو
يضغط عدد من مسيري أولمبيك آسفي لكرة القدم، من أجل استعادة لاعبهم السابق صلاح الدين بنيشو، من الوداد الرياضي. وأفاد مصدر مسؤول أن هناك توجها صوب مفاوضة الوداد من أجل الحصول على خدمات اللاعب، ولو على سبيل الإعارة، إلى نهاية الموسم الكروي المقبل. وتابع المتحدث نفسه أنأكمل القراءة »
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