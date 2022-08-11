مجتمع
“عين الذئاب”… ملاذ الهاربين من الحرارة
فرق إنقاذ متأهبة وأنشطة اقتصادية وحملات لتنظيف الشواطئ تشهد شواطئ المملكة، ككل سنة إقبالا كبيرا في فصل الصيف. ومع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المدن المغربية، تبقى الشواطئ المتنفس الوحيد للمغاربة هربا من درجاتها المرتفعة، في بعض المدن الداخلية التي تشهد نزوحا نحو المدن الساحلية المطلةأكمل القراءة »
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