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الرياضة

وداد تمارة يخطف نجم اليوسفية

منذ دقيقتين
تمكن المكتب المسير لوداد تمارة من الفوز بصفقة عبد الحكيم دلام، لاعب أولمبيك اليوسفية، ووقع معه عقدا لثلاث سنوات. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن مسؤولي وداد تمارة دخلوا في التفاوض مع اللاعب بتوصية من المدرب محمد بوطهير، وتم إقناعه بالتوقيع في صفقة انتقال حر. ويعرف بوطهيرأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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