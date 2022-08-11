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مجتمع

مقبرة الكلاب مهددة بالزوال

منذ دقيقة واحدة
قالت حركة الشباب الأخضر، التي تنشط في المجال البيئي بطنجة ، إن المقبرة الوحيدة الموجودة في المغرب، المعروفة بمقبرة الكلاب، والتي تدفن بها الحيوانات، يتربص بها بعض المنعشين العقاريين، قصد الإجهاز عليها، وتعويضها بمشروع عقاري، ما دفعها إلى القيام بحملة ضد استمرار الإجهاز على هذا النوع منأكمل القراءة »

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