الرياضة
الرجاء ينهي مسلسل الزنيتي
اتفاق على تجديد عقده لموسم إضافي وغايا في طريقه لتركيا معارا علمت “الصباح” أن أنس الزنيتي، اتفق مع مسؤولي الرجاء الرياضي، لتجديد عقده لموسم إضافي، بعد مفاوضات دامت لأسابيع، إذ رضخ الفريق لأبرز مطالب الزنيتي المالية. ورغم توصل الزنيتي بعقد من فريق سعودي، غير أنه فضل البقاءأكمل القراءة »
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