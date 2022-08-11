وطنية
بركة يحدث زلزالا بوزارة التجهيز
حركة انتقالية واسعة واختصاصات جديدة لمندوبي الوزارة أحدث نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نهاية الأسبوع الماضي، زلزالا عندما أجرى إعفاءات وتنقيلات وتعيينات واسعة في صفوف مندوبي التجهيز، جهويا وإقليميا. وأفادت مصادر مطلعة «الصباح»، أنه تمت ترقية 4 مناديب إقليميين، إلى منصب مدير جهوي، مع إحداث 29 تغييراأكمل القراءة »
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