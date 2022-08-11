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وطنية

بركة يحدث زلزالا بوزارة التجهيز

منذ 5 دقائق
Nizar Baraka, s’exprimant mardi à Rabat, lors de la clôture de la 3ème édition de la "Morocco-US Business Development Conference"
حركة انتقالية واسعة واختصاصات جديدة لمندوبي الوزارة أحدث نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نهاية الأسبوع الماضي، زلزالا عندما أجرى إعفاءات وتنقيلات وتعيينات واسعة في صفوف مندوبي التجهيز، جهويا وإقليميا. وأفادت مصادر مطلعة «الصباح»، أنه تمت ترقية 4 مناديب إقليميين، إلى منصب مدير جهوي، مع إحداث 29 تغييراأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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