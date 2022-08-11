وطنية
البنك الشعبي يطلق عرضا للشباب
أطلقت مجموعة البنك الشعبي عرضا مبتكرا جديدا موجها إلى عينة خاصة من الزبناء، التي تتراوح أعمارها بين 12 سنة و17، عبارة عن تطبيق أطلقت عليه اسم “SWIPE”. وأشارت المجموعة، في بلاغ صحافي، إلى أن هذا المنتوج يأتي لإثراء عروضها ويهدف إلى إدماج شريحة جديدة من المجتمعأكمل القراءة »
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