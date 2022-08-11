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وطنية

البنك‭ ‬الشعبي‭ ‬يطلق‭ ‬عرضا‭ ‬للشباب

منذ 6 دقائق
أطلقت‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الشعبي‭ ‬عرضا‭ ‬مبتكرا‭ ‬جديدا‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬عينة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الزبناء،‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارها‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬و17،‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ “‬SWIPE‭”. ‬ وأشارت‭ ‬المجموعة،‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬صحافي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المنتوج‭ ‬يأتي‭ ‬لإثراء‭ ‬عروضها‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬إدماج‭ ‬شريحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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