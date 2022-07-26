كوفيد – 19 : تسع وفيات و743 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 743 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1152 شخصا، فيما تم تسجيل تسع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و643 ألف و526 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و361 ألف و456 شخصا، مقابل 24 مليون و872 ألف و230 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 21 ألف و891 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و258 ألف و761 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و235 ألف و328 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.1 في المائة. وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (187)، والرباط سلا القنيطرة (137)، والشرق (104)، وفاس مكناس (82)، وطنجة تطوان الحسيمة (65)، ومراكش آسفي (48)، وسوس ماسة (36)، ودرعة تافيلالت (28)، وبني ملال خنيفرة (26)، والداخلة وادي الذهب (14)، والعيون الساقية الحمراء (9)، وكلميم واد نون (7).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل ثلاث حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وحالتي وفاة بجهة الدار البيضاء سطات، وحالة واحدة بكل من طنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة، ليصل عدد الوفيات إلى 16 ألفا و224 حالة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 7 آلاف و209 حالة، في حين تم تسجيل 15 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 117 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.2 في المائة.