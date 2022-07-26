الأولى
تحت الدف
ترسم كمية الأزبال ومخلفات الأكل والمشروبات التي يتركها “المواطن المغربي” خلفه في الشواطئ والمنتزهات والحدائق وفضاءات الاستراحة، صورة سيئة لنا جميعا، وتطرح أكثر من سؤال عن نوع “الترابي” التي نتلقاها داخل الأسر والمدارس والجمعيات وعن طريق الإعلام، وسؤال أهم عن علاقتنا التي تزداد توترا بالبيئة والنظافة. فما يقع، يوميا، بهذهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا