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تحت الدف

منذ 3 دقائق
يعبد الله، حق عبادته، إلى ساعات متأخرة من الليل، ثم ينحني في الصباح الباكر ليمسح بقايا التراب العالق بالأحذية. لا لون ولا طعم ولا رائحة له، لذلك يسهل عليه احتواء جميع الوضعيات، وينصهر في جميع الأشكال والرموز والشعارات، ويرتدي “ألوان قوس قزح”، حسب السياق والمناسبة و”الظرف”. يلقب بأبي خيزران الصحافة،أكمل القراءة »


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