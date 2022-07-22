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برقية تعزية من الملك إلى العاهل البحريني

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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك إثر وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد علمت ببالغ التأثر، نعي المشمولة بعفو الله ورضاه، سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة”.

وأضاف جلالة الملك أنه “بهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء”.

منذ دقيقة واحدة
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