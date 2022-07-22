الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك تعرب عن “امتنانها” للملك

أعربت الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك عن “امتنانها” و”شكرها” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إثر اعتماد تنظيم جديدة للجاليات اليهودية كفيل بضمان تدبير فعال ومتناغم لهذه الطائفة بعموم التراب الوطني.

وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، “تلقينا بفرح وتأثر كبيرين الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 13 يوليوز، بشأن إحداث ثلاث هيئات تشرف على موروث وثقافة وتقاليد الطائفة اليهودية في المغرب”.

وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، ثلاث هيآت هي المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، ولجنة اليهود المغاربة بالخارج، ومؤسسة الديانة اليهودية المغربية.

وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وأبرزت الجمعية أن قرار جلالة الملك يؤكد، مرة أخرى، “التزام” جلالته تجاه الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن “المغرب (…) أضحى مثالا يحتذى بالنسبة للدول الأخرى ويساهم في إيجاد إطار للم الشمل والتعايش”.

وخلص البلاغ إلى أن “أجيالا كثيرة من أفراد جالياتنا قدمت إلى المغرب منذ سنوات عديدة، وتجمعها على الدوام علاقات وثيقة جدا مع ثقافة التعايش، التي تعد أساسية بالنسبة لقيمنا”.