الملك يهنئ عاهلي بلجيكا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهلي مملكة بلجيكا، صاحب الجلالة الملك فيليب وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية ” يطيب لي، بمناسبة العيد الوطني لمملكة بلجيكا، أن أبعث إليكم بأصدق التهاني مقرونة بمتمنياتي لكم ولكافة أفراد أسرتكم الملكية بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البلجيكي باطراد الرقي والرخاء”.

ومما جاء في هذه البرقية ” وإنها لمناسبة سانحة لتأكيد مدى تطلعنا إلى المضي قدما في توطيد علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة بلجيكا والمملكة المغربية لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.