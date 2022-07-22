الأولى
864 مليونا لـ”جلد” باكوري
استعان عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة البيضاء سطات، بمكتب دراسات أمريكي، أُسس ببوسطن في 1963، لتنظيم حفلة “جلد” على “شرف” المصطفى باكوري، الرئيس السابق للمجلس نفسه، والمدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية “مازن”. وأكل باكوري، زوال أول أمس (الأربعاء)، في لقاء بالبيضاء حضره والي الجهة والعمال ومنتخبون ورؤساء جامعاتأكمل القراءة »
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