الأولى
موسم الخروقات بجموع أندية الكرة
فرق تتحدى القوانين ونقاط إلزامية خارج جداول الأعمال كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» عن خروقات عديدة في الجموع العامة لأندية وطنية لكرة القدم، شرعت في عقدها بعد نهاية الموسم الكروي. وحسب هذه المعطيات، فإن الخروقات تبدأ من الانخراط، إذ تم تسجيل عدة ممارسات غير قانونية، مثل عدم استخلاص شيكات المنخرطين،أكمل القراءة »
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