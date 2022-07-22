الأولى
التحقيق في ابتزاز باسم الأمن
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، أخيرا، بالتحقيق في ابتزازات باسم الأمن، بعد الاشتباه في انتحال هويات للشرطة لتنفيذ جرائم، إذ هزت الفضيحة المدينة العتيقة بالعاصمة، ما دفع ممثل النيابة العامة إلى تكييف موضوع الشكاية إلى جرائم الابتزاز وانتحال صفات ينظمها القانون والتهديد. وأفاد مصدر “الصباح” أن الشكاية فجرها مستخدمأكمل القراءة »
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