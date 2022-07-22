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زيادة في الأجور بإصلاحات ضريبية

منذ 3 دقائق
الحكومة تعتزم رفع سقف الإعفاء ومعدل الخصم وأسعار الضريبة على الدخل قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عرضا حول رؤية الحكومة بشأن تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي للمالية ومراجعة أسعار الضريبة على الدخل. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اليوم الدراسي المشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أول أمس (الأربعاء)،أكمل القراءة »


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