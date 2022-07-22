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92 في المائة من المغاربة اقتنوا الأضحية
37 في المائة ممن لم يشتروا الأكباش أو توقفوا عن ذلك لا يتناولون اللحم بعد أسبوعين على عيد الأضحى، أصدرت مؤسسة “سينورجيا” المتخصصة في استطلاعات الرأي، نتائج استطلاع أجرته حول العيد، كشفت من خلاله أن 92 في المائة من العينة المستجوبة، اقتنت أضحية العيد هذه السنة. وأجري الاستطلاع على عينةأكمل القراءة »
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