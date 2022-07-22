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أخبار الصباح

منذ 42 ثانية
< مفرقعات أنهت مصالح أمن الرحمة بالبيضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، أنشطة إجرامية لجانحين اختارا ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة التي يتم الإقبال عليها للاحتفاء بمناسبة عاشوراء. وتم اعتقال المشتبه فيهما بعد وصولهما على متن سيارتين لمنطقة الرحمة، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 111 ألفا و200أكمل القراءة »


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منذ 42 ثانية


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