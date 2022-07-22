الأولى
“طالبان اليهود” عندنا
يسعون إلى الجنسية المغربية بعد مطاردتهم بسبب “اغتصاب” الأطفال وتزويج القاصرات علمت “الصباح” أن أعضاء من طائفة “ليف طاهور”، اليهودية الدينية المتشددة، دخلوا المغرب، أخيرا، هربا من المتابعات القضائية في مجموعة من بلدان العالم، بسبب الاتهامات التي يواجهونها، بالاستغلال الجنسي للأطفال وتعنيفهم وتزويج البنات القاصرات والاختطاف. وأكد مصدر مطلع، فيأكمل القراءة »
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