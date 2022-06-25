برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة البروفيسور الراحل إيف كوبينس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة البروفيسور الراحل، إيف كوبينس.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ وفاة عالم المستحاثات والمؤرخ البارز لحقبة ما قبل التاريخ، البروفيسور إيف كوبنيس، الذي عمل طوال مساره المهني من أجل جعل الولوج إلى تاريخ الإنسان متاحا للعموم.

وتابع جلالته بالقول إن البروفيسور الراحل، “العضو البارز في أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قدم على الدوام إسهامات مفعمة بحكمة عميقة”.

وأضاف جلالته “سأحتفظ، بشكل خاص، بذكرى لقائي بالبروفيسور كوبينس خلال إحدى زياراته للمغرب. تأثرت بأناقة روح رجل العلوم هذا الذي كان يكن العطف الكبير للإنسانية”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم جلالة الملك إلى أسرة وأقارب وأصدقاء الراحل بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.