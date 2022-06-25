“البام” يدين محاولات استغلال أحداث معبر مليلية

أدان حزب الأصالة والمعاصرة محاولات استغلال الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة العبور بين الناظور و مليلية المحتلة، أمس (الجمعة)، إثر محاولة عدد من المهاجرين غير النظاميين تنفيذ عملية الاقتحام الجماعي لمنطقة العبور بين المدينتين بعنف، معتبرا إياها فرصة للنيل من سمعة بلادنا و دورها الريادي في القارة الإفريقية في مجال سياسة الهجرة، والتي مكنت، بفضل التوجهات الملكية السامية، من تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 ألف مهاجر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأثنى الحزب، في بلاغ له، على المسؤولية والاحترافية التي تم بها تدخل القوات العمومية المغربية، في إطار احترام تام لكل القوانين والمواثيق الحقوقية، والاتفاقيات الدولية، وفي استحضار كامل للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر منها هؤلاء المهاجرين، معبرا عن أسفه البالغ على ما آلت إليه هذه الأحداث، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، والرحمة على أرواح من قضوا فيها.

وأعرب المصدر ذاته عن تفهمه اضطرار السلطات العمومية لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف عملية الاقتحام، في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها في حفظ الأمن العام، مؤكدا ضرورة تحمل كل الأطراف المعنية بملف الهجرة لمسؤوليتها، بما في ذلك الشركاء الدوليون، سيما في تحمل أعباء استقبال و تيسير إدماج المهاجرين الوافدين على بلادنا، وفق الرؤية التي وضع أسسها الملك محمد السادس منذ 2013، و المبنية على المقاربة الحقوقية و الانسانية وتحويل الهجرة من إكراه إلى فرصة.

وشدد حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغه، على ضرورة إعطاء نفس جديد للاستراتيجية الوطنية للهجرة التي اعتمدتها المملكة، و تعبئة موارد و إمكانيات كل المتدخلين، للتصدي بحزم قوي لشبكات الاتجار في البشر والتي تقع عليها المسؤولية الأساسية في ما حدث بالناظور، و كذا تيسير سبل إدماج المهاجرين و تمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لتحريرهم من قبضة وإغراءات هذه الشبكات الإجرامية.