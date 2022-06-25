fbpx
حوادث

انتقام سياسي بتسخير عصابات

منذ 3 دقائق
مرشحون سخروا مجرمين لاستهداف منافسيهم والضحية الأمن الداخلي تسبب هجوم عصابة ملثمين على مقهى بمنطقة أولاد سعيد بإقليم سطات في ارتباك كبير لدى المواطنين، إلى حد التشكيك في كل المجهودات الأمنية، بل منهم من اعتبره دليلا على بداية حقبة “السبية” التي عاشها المغرب أواخر القرن 19، سيما مع الأزمة الاقتصاديةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق




زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة