حوادث
انتقام سياسي بتسخير عصابات
مرشحون سخروا مجرمين لاستهداف منافسيهم والضحية الأمن الداخلي تسبب هجوم عصابة ملثمين على مقهى بمنطقة أولاد سعيد بإقليم سطات في ارتباك كبير لدى المواطنين، إلى حد التشكيك في كل المجهودات الأمنية، بل منهم من اعتبره دليلا على بداية حقبة “السبية” التي عاشها المغرب أواخر القرن 19، سيما مع الأزمة الاقتصاديةأكمل القراءة »
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