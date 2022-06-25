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أخبار 24/24

نشر خبر قديم حول الحج … الصباح ترد وتلجأ للقضاء

منذ 31 ثانية
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عمد شخص ينشط في مواقع التواصل الإجتماعي، على إعادة نشر خبر قديم لجريدة “الصباح”، صدر في 2018، حول ثمن التعاقد على الإعاشة بين البعثة المغربية للحج، وأحد الممونين، زاعما أنه جديد لإثارة الفتنة.

واختار هذا الشخص توقيت انطلاق الحج، لإثارة البلبلة، مع وصول أول دفعة من الحجاج المغاربة للديار المقدسة، مع العلم أن وزارة الأوقاف سبق لها التواصل مع الجريدة في توقيت صدور المقال، في 2018، لتوضيح الموضوع، ونشرت الصحيفة هذا التوضيح في زمانه.

وأصدرت الوزارة قبل ساعات، بيانا استنكرت فيه العودة لخبر قديم في هذا التوقيت، بغرض إثارة الفتنة والتشويش.

بدورها تحتفظ “الصباح” بحق اللجوء للقضاء، لمتابعة المسؤول عن هذه المنشورات القديمة، بغرض استغلال اسمها التشويش على موسم الحج.

 

 

منذ 31 ثانية
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