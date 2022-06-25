fbpx
الأولى

15 مليونا تسقط رئيس غرفة جنايات

منذ 48 ثانية
سمسار سيارات ببني ملال تفاوض حول رشوة للإفراج عن معتقل كمين لرئاسة النيابة العامة أطاح بالمشكوك فيهما بمحطة بنزين ضبطت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس (الخميس)، قاضيا ووسيطا ينشط في مجال السمسرة في السيارات ويشغل في الآن نفسه، منصب نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح، متلبسين بتسلم 15أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 48 ثانية




زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة