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15 مليونا تسقط رئيس غرفة جنايات
سمسار سيارات ببني ملال تفاوض حول رشوة للإفراج عن معتقل كمين لرئاسة النيابة العامة أطاح بالمشكوك فيهما بمحطة بنزين ضبطت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس (الخميس)، قاضيا ووسيطا ينشط في مجال السمسرة في السيارات ويشغل في الآن نفسه، منصب نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح، متلبسين بتسلم 15أكمل القراءة »
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