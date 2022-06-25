الأولى
ألماس مزور في “القيساريات”
شبكة تجلبه من بلدان إفريقية وتبيعه لأثرياء ومجوهراتيين تمكنت شبكة تضم مغاربة وأفارقة ولبنانيين، من تسويق كميات من الألماس المزور لأثرياء وأصحاب محلات مجوهرات. وأفادت مصادر أن أفراد الشبكة يجلبون الألماس من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، ويتمكنون من إدخالها إلى المغرب بسهولة عبر توزيعها على أشخاص، يتم توظيفهم لهذه الغاية.أكمل القراءة »
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