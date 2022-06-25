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من معابد الصين إلى محلات “الماساج”
ممارسات متجذرة في التاريخ تحولت إلى الطب البديل ظهرت الممارسات الأولى للتدليك بوصفه علاجا في الصين القديمة منذ 2700 سنة قبل الميلاد، إذ طور الصينيون طرق العلاج بالتدليك وكانت مزيجا من ممارسات مقدسة قديمة، وفنون يوغا ودفاع عن النفس، وقد وضعوا كافة التعاليم في كتاب قديم للطب عرف باسم: “كتابأكمل القراءة »
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