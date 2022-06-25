ملف الصباح
السرية تقي من المراقبة
الشرطة الإدارية تفرض الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة بالنسبة إلى المحلات المرخصة تتكفل الشرطة الإدارية بمراقبة محلات التجميل والتدليك والاسترخاء، لكنها تنحصر في ما يتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، و تختص بمراقبة مجموعة من الشروط الخاصة والتي من شأنها تأهيل هذه المحلات، سيما في الأحياء غير الراقية. لكن غيابأكمل القراءة »
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