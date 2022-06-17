حموشي يجري مباحثات مع مسؤولي أقوى الأجهزة الأمنية الأمريكي

أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بداية الأسبوع الجاري، مباحثات مع مسؤولي أحد أقوى الأجهزة الأمنية العالمية، خلال زيارته رفقة وفد أمني ضم مدراء وأطر من المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية والوكالات الفيدرالية الأمريكية المكلفة بالاستخبارات وتطبيق القانون، وتجسد متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف البلاغ أن حموشي عقد خلال هذه الزيارة، جلسات عمل ومباحثات مع كل من كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأفريل هاينز، مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية، وويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، تناولت مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تمت مناقشة الآليات والسبل الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر من منظور مشترك وجماعي قادر على تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار الدوليين.