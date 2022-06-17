كورونا … ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1734 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 833 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و505 ألفا و269 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و330 ألفا و713 شخصا، مقابل 24 مليونا و847 ألفا و322 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و182 ألفا و776 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و157 ألفا و230 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (674) والرباط سلا القنيطرة (653) ومراكش اسفي (128) وفاس مكناس (99)، وسوس ماسة (61)، وطنجة تطوان الحسيمة (57)، ودرعة تافيلالت (34)، وبني ملال خنيفرة (14)، والشرق (8)، وكلميم واد نون (3) والداخلة وادي الذهب (3).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 9461 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 51 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1 في المائة.