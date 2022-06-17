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البطولة الوطنية … توقيف عدد من المسيرين

منذ 18 ثانية
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أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة ،مجموعة من القرارات بالتوقيف عن الممارسة وغرامات مالية في حق عدد من مسيري الأندية في الدوري الاحترافي الثاني ،وذلك على خلفية “تلاعبات” في نتائج مباريات الجولة الأخيرة لهذا القسم.

و أفاد بلاغ للجنة الاخلاقيات ،صدر عقب اجتماعها ،بأن هذه الأخيرة قررت “توقيف عبد الله كريم كازوز، رئيس الإتحاد الإسلامي الوجدي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة خمس سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهما.”

كما قضت بتوقيف السلامي العظيمي، أمين مال فريق شباب بنجرير “عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة خمس سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهما”، علاوة على توقيف عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس الإتحاد الرياضي البيضاوي “عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما”.

وقررت اللجنة بالمقابل حفظ الملف الخاص بإسماعيل الزاهي، حارس مرمى فريق شباب بنجرير ل”عدم الإثبات”.

منذ 18 ثانية
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