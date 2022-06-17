الأولى
استرجاع 250 مليارا من الضرائب المنهوبة
شنت مصالح المديرية العامة للضرائب حملة استهدفت مختلسي الضريبة على القيمة المضافة، الذين يستخلصونها من الزبناء ولا يودعونها لدى خزينة الدولة. وأفادت مصادر أن حملات المراقبة التي باشرتها مصالح إدارة الضرائب، منذ بداية السنة الجارية، مكنت من استرجاع مبالغ إضافية ناهزت مليارين و500 مليون درهم (250 مليار سنتيم). وأكدت المصادرأكمل القراءة »
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