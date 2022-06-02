تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود

في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي. وتنفيذا لسياستها التواصلية. تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى علم الرأي العام أنه تم يومه الخميس 2 يونيو 2022 تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض المانكبوكس أو جدري القردة. ويتعلق الأمر بحالة وافدة من احدى الدول الأوروبية تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في بلادنا منذ الاعلان عن هذا الإنذار الصح العالمي.

كما تخبر الوزارة أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

هذا ومباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة. باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة وكذا فرق الاستجابة السريعة. التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب. بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات

الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية. حيث لم تظهر علهم أية أعراض لحدود الساعة. كما تم اخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل.

وستستمر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التواصل مع الرأي العام الوطني. وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.