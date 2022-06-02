حوادث
البحث في أسباب وفاة فتاة
فتحت عناصر الدرك بجماعة ضاية عوا بإقليم إفران، بحثا في ظروف وحيثيات وأسباب وفاة فتاة في عقدها الثالث، عثر على جثتها صباح الأحد الماضي بجانب الطريق الرابطة بين إيموزار كندر وإفران، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو لتشريحها، بناء على أوامر قضائية بذلك. واستمعت إلى شهود عثرواأكمل القراءة »
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