الأولى
حكم إداري يزلزل موثقي البيضاء
إقالة قضائية لرئيس المجلس الجهوي تبعثر الأوراق وسوابق المنافس تحرج المسؤولين ورغم أن الحكم ابتدائي، إلا أن ترتيب آثاره القانونية بعد صيرورته نهائيا، من شأنه أن يربك المجلس الجهوي للبيضاء، سيما أن المنافس المرشح لنيل المنصب، هو الذي حصل على الرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات، موثق له سابقة قضائيةأكمل القراءة »
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