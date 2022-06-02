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خاص

قوانين تعرقل حقوق الإنسان

منذ 27 ثانية
Conseil national des droits de l'homme (CNDH)
المجلس الوطني التمس تغييرها ودافع عن الحق في الشغل والصحة والتعليم والحياة والتقاعد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا تقريرا مفصلا لامس حقوق المواطنين، السياسية والاجتماعية والجمعوية، والإكراهات التي مست بالأوضاع الحقوقية للمغاربة على جميع المستويات، مع استعمال جانب التحري في الشكايات الواردة عليه وعلى لجانه الجهوية، خاصة ما يتعلقأكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية


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