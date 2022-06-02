حوادث
مداهمات لـ “مصانع” سرية
تباشر عناصر المركز القضائي للدرك الملكي 2 مارس بالبيضاء، حملة واسعة لتطهير ضواحي إقليم النواصر من معامل سرية تتخفى في مستودعات كبيرة، وتمارس أنشطتها خارج الضوابط القانونية، ودون احترام معايير الصحة والسلامة بالنسبة إلى المستخدمين، ناهيك عن القيام بأنشطة صناعية تستوجب التوفر على دفتر تقني لما يستعمل فيها من موادأكمل القراءة »
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