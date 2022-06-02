حوادث
تفكيك شبكة للدعارة الإفريقية
الشرطة ضبطت ثلاث فتيات من دول جنوب الصحراء وسبعة مغاربة بشقة بالمعاريف فككت الشرطة القضائية لأنفا بالبيضاء، الأحد الماضي، شبكة للدعارة الراقية تتزعمها فتاة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن داهمت شقة راقية بحي المعاريف، وأوقفت سبعة مغاربة وثلاث مهاجرات إفريقيات في حالة تلبس. وفضحت العملية الأمنية، ظاهرة كراءأكمل القراءة »
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