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حوادث

تفكيك شبكة للدعارة الإفريقية

منذ 3 دقائق
Kiki, a dancer at the Chivalry Gentlemen's Lounge, rests on a sofa of a customised bus where they will entertain clients in Johannesburg, on June 25, 2020. - Due to the South Africa lockdown regulations that sees public places like pubs, restaurants and strip clubs closed to the public, The Chivalry Gentlemens Lounge in Johannesburg found a creative way to operate and fitted a bus to provide clients with a "mobile strip service. (Photo by Michele Spatari / AFP)
الشرطة ضبطت ثلاث فتيات من دول جنوب الصحراء وسبعة مغاربة بشقة بالمعاريف فككت الشرطة القضائية لأنفا بالبيضاء، الأحد الماضي، شبكة للدعارة الراقية تتزعمها فتاة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن داهمت شقة راقية بحي المعاريف، وأوقفت سبعة مغاربة وثلاث مهاجرات إفريقيات في حالة تلبس. وفضحت العملية الأمنية، ظاهرة كراءأكمل القراءة »


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