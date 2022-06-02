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حوادث

شروط وكيفية قفل الحساب البنكي

منذ دقيقتين
المؤسسة البنكية تحتفظ بحقها في المطالبة بالمبالغ المدين بها الزبون في حسابه المفتوح لديها بتاريخ 19 ماي الماضي أصدر والي بنك المغرب، في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، دورية تحت عدد 2/W/2022، عبارة عن توجيه حدد فيها شروط وكيفيات قفل الحساب بالاطلاع مبادرة من الزبون أو مؤسسة الائتمان،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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