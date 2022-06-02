الأولى
طبيب يقطع العضو الذكري لطفل
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، أخيرا، بالتحقيق مع طبيب، يشتغل بمستشفى عمومي بالرشيدية، تسبب في مأساة لطفل عمره سنتان، بعد قطع عضوه التناسلي في عملية ختان. وأفاد والد الطفل أن العملية أجريت أثناء القيام بحملة طبية بضواحي زاكورة، مضيفا أنه توجه بابنه المزداد في 2020 لختانه، إلا أنأكمل القراءة »
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