الأولى
الضرائب تطارد ملايير حسابات الخارج
تنسيق بين المديرية العامة ومكتب الصرف لاسترجاع الأموال المهربة شرعت المديرية العامة للضرائب في ربط اتصالات مع مسؤولي عدد من البلدان، التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تبادل المعطيات ذات الطابع الجبائي، بهدف رصد الحسابات المفتوحة من قبل المغاربة بالخارج وملاحقة أصحابها، إذ يمنع القانون على المغاربة المقيمين بالمغرب فتح حساباتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا