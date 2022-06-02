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الضرائب تطارد ملايير حسابات الخارج

منذ 3 دقائق
تنسيق بين المديرية العامة ومكتب الصرف لاسترجاع الأموال المهربة شرعت المديرية العامة للضرائب في ربط اتصالات مع مسؤولي عدد من البلدان، التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تبادل المعطيات ذات الطابع الجبائي، بهدف رصد الحسابات المفتوحة من قبل المغاربة بالخارج وملاحقة أصحابها، إذ يمنع القانون على المغاربة المقيمين بالمغرب فتح حساباتأكمل القراءة »


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