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تحت الدف

منذ 4 دقائق
تواجه البيضاء الكبرى (عمالة البيضاء ومديونة والنواصر والمحمدية) مشكلا خطيرا في التزود بالماء، رغم المجهودات المبذولة على أكثر من مستوى لوضع برنامج استعجالي، يغطي الحاجيات الأساسية لحوالي 8.5 ملايين ونسمة. ونظرا لأهمية الموضوع، كان من المفروض أن يترأس والي جهة البيضاء-سطات، أمس (الأربعاء)، اجتماعا موسعا يحضره مسؤولو الشركة المفوض لهاأكمل القراءة »


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