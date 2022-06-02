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“الفلقة” تطيح بفقيه
باشرت مصالح الدرك الملكي بباب برد إقليم شفشاون، أمس (الأربعاء)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع “فقيه” يدرس التعليم العتيق بباب تازة متورط في تعذيب وتعنيف تلاميذته القاصرين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن التحقيق مع المشتبه فيه، البالغ من العمر 44 سنة، يأتي بعد أن أطاح به شريط فيديو تمأكمل القراءة »
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