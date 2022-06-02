fbpx
الأولى

“الفلقة” تطيح بفقيه

منذ 4 دقائق
باشرت مصالح الدرك الملكي بباب برد إقليم شفشاون، أمس (الأربعاء)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع “فقيه” يدرس التعليم العتيق بباب تازة متورط في تعذيب وتعنيف تلاميذته القاصرين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن التحقيق مع المشتبه فيه، البالغ من العمر 44 سنة، يأتي بعد أن أطاح به شريط فيديو تمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة