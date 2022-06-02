حوادث
قتل شاب بمقهى بالدروة
اهتز حي المسيرة (المشروع) بالدروة (إقليم برشيد) الأحد الماضي، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، لأسباب مازالت عناصر الدرك الملكي بالدروة تبحث في ظروفها وملابساتها. وكان مقهى، ظل محط شكايات للمواطنين منذ شهور عديدة، مسرحا لجريمة قتل شاب من مواليد 1986 يقطن بالحي ذاته وله طفلان،أكمل القراءة »
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