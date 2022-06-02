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وهبي: جمعيات المال العام ابتزت وزراء

منذ 58 ثانية
وهبي انتفض لحل إشكالية تفويض الصلاحيات     (أرشيف)
طالب رئيس الحكومة بحماية الموظف قبل محاسبته لم يتوقف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجيه سهام الاتهام إلى جمعيات حماية المال العام بالابتزاز، إذ أكد أن وزراء سابقين ورؤساء جماعات تم تهديدهم برفع شكايات ضدهم مقابل مبالغ مالية طلبت منهم. وقال الوزير، خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، أول أمسأكمل القراءة »


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منذ 58 ثانية


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