الأولى
“الخبراء” يسطون على الجماعات
يكلفون 70 مليارا في السنة ويعدون البرامج والمخططات ويشرفون على التنفيذ يضع “خبراء” مكاتب دراسات أياديهم على عدد من الجماعات الترابية، بما فيها الجماعات القروية، عن طريق اتفاقيات وعقود وصفقات عمومية وطلبات عروض تؤدى من الميزانيات المحلية، لإعداد برامج ومخططات عمل، والإشراف على التنفيذ والتتبع. ويفوض رؤساء الجماعات وأعضاء المكاتبأكمل القراءة »
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