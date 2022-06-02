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حوادث

إطار يخترق التطبيقات الهاتفية لبنك

منذ 56 ثانية
أجرى 21 عملية من حسابات الزبائن واتهم مدير وكالة بنكية بسرقة تطبيقه وتلاعبه بمبالغ تفوق 30 مليونا مرة أخرى، تتفجر فضيحة اقتطاعات بنكية بدون موجب حق من وكالة بنكية بطنجة، أظهرت الأبحاث أن وراءها إطارا بنكيا بشباك الوكالة، لكن هذه المرة عبر اختراق التطبيقات الهاتفية الجديدة الممنوحة لزبناء الوكالة، والتيأكمل القراءة »


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منذ 56 ثانية


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